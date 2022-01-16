حظك اليوم برج الميزان الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان من الشخصيات الساحرة، التي تجذب الجميع، فهو شخصية إبداعية تميل لطرح أفكار جديدة وجميلة، ومع ذلك فهناك تحذير من خبراء الأبراج، فاليوم الأحد ليس من أفضل أيام أصحاب هذا البرح فهو مطالب بالتحكم في انفعالاته وتصرفاته سواء على المستوى المهني أو العاطفي.

وحتى يتعرف مواليد هذا البرج بشكل أفضل على حركة الأبراج والفلك، يستعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، وفق لتصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم ليس أفضل أيام مواليد برج الميزان، فبسبب تراجع القمر مع مربع أصحاب البرج، يجب أن تتحكم في تصرفاتك وتفكيرك، وأن تتسم اليوم في المرونة، والابتعاد تماما عن العناد، خاصة مع رؤسائك وزملائك في العمل.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، أنت مطالب بالتحكم في مشاعرك، فلا تظهر ما تشعر به، خاصة مشاعر الغضب والرفض تجاه الأصدقاء أو أفراد العائلة حتى تسلم من أذية البعض، كما يجب أن تتصرف بمرونة مع الشريك.

مواصفات برج الميزان

مواليد برج الميزان من الشخصيات التي تعشق اللقاءات الاجتماعية والسفر، فهم يرفضون التقيد بالتواجد داخل المنزل، لذلك هو شريك مثالي، لأنه معروف بالرومانسية، كما أنه يشعر بالمسؤولية والالتزام بمجرد الارتباط بالشريك.

يتميز مواليد برج الميزان بلسانه المعسول، فهو قادر على التعامل بشكل جيد مع الكلمات، كما أنه يمتلك قلبا حنونا وحساسا يتعاطف مع الآخرين، كما أنه مستمع جيد، لذلك هو صديق مقرب لكثير من الأبراج الأخرى.

مشاهير برج الميزان

وأثر الكثير من مشاهير برج الميزان في العالم، فالرئيس الهندي الراحل المعروف المهاتما غاندي، كان من مواليد هذا البرج، والرئيس الأمريكي الراحل إيزنهاور، بالإضافة إلى الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، والممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، وروجر مور.