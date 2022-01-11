حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 11-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مواليد برج الميزان بابتسامتهم الساحرة والجذابة، كما أنهم دبلوماسيون جداً في ردودهم وتعاملاتهم مع الآخرين ولديهم رومانسية مفرطة، ولكنهم يكرهون التطرُف، ويميلون للاتزان في كل شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

وجود القمر في منزل المدخرات يبشرك بالتقدم كما يمكن أن تؤدي جيدا في مختلف المواقف المهنية وفي البيع أو في الشراء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

يمكنك في هذا اليوم الاقتراب ممن تحب، ويمكن أن تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خفية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سميرة سعيد ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.