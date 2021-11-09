عبدالمنعم سعيد: مصر لم تطلق استراتيجية حقوق الإنسان لإرضاء أي دولة

علق الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد، على بدء مؤتمر الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، مؤكدًا أن عقد المؤتمر يمثل ردًا على من اعتقد أن الإدارة الأمريكية الديموقراطية لن تكون علاقاتها بمصر على ما يرام.

البداية مع الإدارة الأمريكية

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة عندما جاءت لم تكن تعرف الكثير عن مصر ومتأثرة بمناخ واشنطن، وكان مسيطرًا عليها من قبل الإخوان المسلمين مباشرة أو المتأثرين من الليبرالين الأمريكيين، والذين كان لديهم وجهة نظر واحدة تجاه العلاقات المصرية وهي فقط ملف حقوق الإنسان.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن «بايدن» عندما تولى الحكم لم يكن في ذهن إدارته البناء المصري الذي جرى على مدار خمس سنوات مضت: «لم يراجعوا وقتها صندوق النقد الدولي الخاصة بعملية البناء المصري على عدة مستويات متعددة».

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأوضح عبد المنعم سعيد، أن الاستراتجية الوطنية لحقوق الانسان ليست وليدة اللحظة لكن بدأ الإعداد لها في تشاورات ومباحثات منذ عام 2018 ولم تكن الإدارة الأمريكية تعلم ذلك وقتها ولا تعلم أن مصر وهي دولة وطنية عريقة بدأت في مرحلة النضج الذاتية بما يتماشى مع المرحلة الحالية من التطور.

وواصل المحلل السياسي: «مصر لا تفعل شيء من أجل إرضاء أحد لكن على الطرف المقابل أن يدرك تماماً وأن يكون مستعداً للاستماع لنا والنظر في الواقع المعروض عليه».

ولفت، إلى أن الإدارة الأمريكية نضجت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وأرجع هذا الأمر إلى عدة أسباب في مقدمتها علاقة الوزير سامح شكري بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: «هذه العلاقة ساهمت في عملية الانضاج وكانت بينهما علاقة شخصية مع وجود سامح شكري وزير الخارجية المصري في الولايات المتحدة الذي يقوم بجهد كبير على مستويات عدة».