سانت كاترين تسجل 4 درجات تحت الصفر وإقبال على صعود جبل موسى

سجَّلت مدينة سانت كاترين، فجر اليوم، درجات منخفضة تحت الصفر لليوم الرابع علي التوالي، وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن درجة الحرارة ما زالت منخفضة على كل أنحاء المدينة، مشيرا إلى أن هناك التزاما من الأفواج السياحية التي تقوم بالصعود إلى قمة جبل موسى في هذا الطقس البارد.

وأوضح العناني أن الرحلات السياحية للدم تتأثر بهذه الموجة لأن الجميع يعرف أن مدينة سانت كاترين تسجل درجات حرارة أدنى من الصفر طوال موسم الشتاء.

الحرارة 4 تحت الصفر

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن المدينة سجلت درجة حرارة 4 تحت الصفر فجر اليوم وطوال اليوم تسجل المدينة درجات حرارة تتراوح بين 3 إلى 6 درجات، مشيرا إلى أن موجة البرد التي تتعرض لها المدينة منذ السبت الماضي ما زالت مستمرة.

أوضح العناني أن معظم المواطنين بالمدينة يكتفي بالبقاء في منزله طوال اليوم إذا لم يكن لديه عمل أو رحلة سياحية لانخفاض درجات الحرارة الشديد، مضيفا أن المدينة مرتفعة عن سطح البحر بنحو 1600 متر عن سطح البحر.

ثلوج فوق القمة

قال رمضان الجبالي دليل بدوي من أهالي المدينة إن السياح يقبلون على الصعود إلى قمة جبل موسى في ظل انخفاض درجات الحرارة الشديد لمشاهدة الثلوج التي تتكون فوق قمة جبل موسى وباقي الحبال، مشيرا إلى أن من المناظر التي يفضلها السياح خلال تواجدهم فوق الجبل هو الغيوم التي تغطي الجبال وتهبط على الجبال كأنه ضباب مثل ما يحدث في محافظات الوادي والدلتا.

وأكد أن السائح يجري إعطاؤه بعض التعليمات قبل رحلة الصعود ويكون جاهزا من كل المناحي ولأنه يعلم أن الرحلة شاقة والطقس بارد جدا.