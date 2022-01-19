نيللي كريم تكشف عن دورها في «الجسر»: زعيمة تلجأ للعنف لتحمي مستعمرتها

كشفت الفنانة نيللي كريم، عن كواليس مشاركتها في بطولة مسلسل «الجسر»، الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، برفقة الفنان عمرو سعد.

نيللي كريم تكشف عن كواليس مشاركتها في «الجسر»

وقالت نيللي كريم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «MBC TRENDING»: «المسلسل قصة وإخراج بيتر ميمي، ولما كلمني، وحكالي القصة قولتله أنا معاك، قالي هتعملي شخصية مختلفة تماما عن أدوارك قبل كدا».

وأوضحت «كريم» أن قصة المسلسل وزمنه أكثر ما جذبها للمشاركة فيه، قائلة: «أنا عاجبني الزمن، والقصة، لأن الشخصيات اللي زي دليلة في الزمن دا بيخليكي تعملي حاجات غير تقليدية، وتسرحي بخيالك في الأداء وفي الفكر، بتحررك من حاجات كتير».

نيللي كريم: دليلة شخصية مركبة

أما عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل، ذكرت: «شخصية دليلة شخصية مركبة مقدرش أقول إنها شريرة، بتحكم المستعمرة بتاعتها عشان تحمي الناس اللي معاها واللي حواليها، وأحيانا الواحد عشان يحمي الناس اللي معاه بيتعامل بعنف، وخلال أحداث المسلسل هنشوف دليلة شريرة ولا مش شريرة».

نيللي كريم: استمتعت بالعمل مع عمرو سعد

كما عبرت عن سعادتها بالتعاون مع الفنان عمرو سعد، مضيفة: «استمتعت بالعمل مع عمرو سعد، وبينا كيمياء كبيرة وفاهمين بعض كويس وقت التصوير، وعارفين إحنا عايزين نوصل لإيه، وكنت لما بروح اللوكيشن وفيه مشاهد لعمرو بقعد أتفرج عليه وهو بيمثل، وكنت محظوظة بالعمل معاه».

أبطال مسلسل الجسر

مسلسل «الجسر» تدور أحداثه في إطار 6 حلقات، وهو قصة وإخراج بيتر ميمي، كتابة محمد سليمان عبد المالك، ويشارك في بطولته نيللي كريم، عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد علاء، وغيرهم من النجوم.