وظائف شاغرة في شركة مشروبات وسوبر ماركت شهير.. اعرف الشروط والمميزات

تواصل الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن وظائف مختلفة بشكل شبه يومي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتأتي الوظائف التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة، في إطار مبادرة توظيف مصر، وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطروحة وأبرز الشروط المطلوبة.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

أعلنت شركة راية لتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، إحدى شركات راية القابضة في اليوم التوظيفي، بمناسبة افتتاح فرع جديد بالغردقة، حاجتها لشغل الوظائف التالية:

1- مسؤول مبيعات وسائق.

2- مساعد مندوب.

3- أمين مخزن.

4- عامل بوفيه.

5- محاسبون.

شروط التقديم للوظائف

1- حسن المظهر والسلوك.

2- لا يشترط خبرة سابقة.

وهناك عددا من المميزات لهذه الوظائف، منها: مرتبات مجزية، وتأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين، بالإضافة إلى تأمين على الحياة، وموعد ومكان التنفيذ.

ويكون التقديم بداية من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا، بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بالغردقة «فرع بيبسي»، من خلال الحضور مباشرة في المواعيد المقررة، وملء استمارة طلب توظيف.

وظائف في سوبر ماركت شهير

أعلن سوبر ماركت أولاد رجب، حاجته إلى موظفين، لشغل مجموعة وظائف شاغرة في مدينة العبور، بمرتبات وبدلات مجزية.

1- مشرف مجمدات.

2- مشرف خضار وفاكهة.

3- مشرف بقالة.

4- مشرف لحوم.

5- كاشير.

6- موظف استلامات FMC.

7- محضر طلبات.

8- سائق رخصة مهنية (أولى - ثانية - ثالثة).

9- سائق فيسبا خاصة.

10- منسق (ممرات - تجميل - منزلية).

11- بائع خضار وفاكهة.

12- بائع بقالة.

13- بائع لحوم (بلدي).

14- بائع أسماك (شوي - قلي).

15- بائع مخبوزات.

16- خباز.

17- رئيس قسم المخبوزات.

18- أمين مخزن (بالعبور).

19- عمال مخزن (بالعبور).

20- موظف أمن.

21- مراقب كاميرات.

22- فني تبريد وتكييف.

23- ميكانيكي (ديزل - بنزين).

شروط التقديم:

- إحضار موقف واضح من التجنيد.

- يتراوح السن بين 20 إلى 45 عاما.