«الشباب والرياضة» تعلن عن توافر فرص عمل للشباب على صفحتها الرسمية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب، من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي لـ «بريوش دوريه»، إحدى شركات مجموعة RA Sports، يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 من الساعة 11 صباحًا حتى الثالثة عصرا.

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

1-ويتر وعضو فريق

2-شيفات «أول - ثاني- ثالث»

3-مشرف مطعم

4-مدير مطبخ

5-مدير مطعم

6- باريستا

أماكن العمل

كايروفيستفال - الداون تاون التجمع الخامس - السعودي الألماني - سيتي ستارز- مول مصر- متحف الحضارات مصر القديمة.

الشروط

ألّا يزيد السن عن 35 سنة

الخبرة من سنة إلى سنتين.

لغة إنجليزية جيدة.

الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية.

المميزات و الحقوق للوظائف

تتراوح الرواتب بين 3500 و7000 جنيه حسب كل وظيفة والخبرات.

30% خصم على جميع البراندات بالإضافة إلى الحصول على حوافز، إضافة إلى 12% بدل انتقال وبدل وجبة، ويحصل العاملون على يوم إجازة متغير.

كيفية التقدم للوظائف

التقدم لتلك الوظائف المعلنة يكون يوم الأحد من الساعة 11 صباحا حتى الساعة ٣ عصرًا، في الدور الرابع - عمارات S2 / A - داون تاون مول - شارع 90 - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

ويجب على المتقدم ملئ الاستمارة عبر هذا الرابط :https://bit.ly/3KjL2QH أو التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي https://bit.ly/33HWIvG

وظائف شركة كرتونة للتكنولوجيا

ووفقا لإعلان الشباب والرياضة تطلب شركة كرتونة للتكنولوجيا والمعلومات الوظائف التالية:

1. مندوب تسويق خارجي (تجار تجزئة) وتكون مهامه التعامل مع عملاء الجملة الحاليين وفتح سوق جديدة عند تجار التجزئة.

2. مندوب تسويق خارجي (تجار جملة) وتكون مهامه التسويق للتطبيق الذي يهدف إلى الربط المباشر بين تجار الجملة والموردين من خلال التطبيق.

أماكن العمل

مندوب التسويق: القاهرة - الجيزة - طنطا - المنصورة - إسكندرية.

الشروط

مؤهل متوسط - فوق متوسط - عالي- حد أقصى للسن 30 سنة.

مميزات الوظائف

يتراوح راتب مندوب التسويق بين 3300 و5000 بالإضافة إلى العمولة، ومدة العمل 8 ساعات إلى جانب بدلات موصلات، وخط تليفون، وتأمين طبي واجتماعي.