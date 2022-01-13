«الصحة العالمية» عن خفض مدة «عزل كورونا» إلى 7 أيام: قيد الدراسة

أكد الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، على وجود متحور يطلق عليه «فلورونا» أو «دلتا كورونا» وفقا للدراسات التى أجريت حتى الآن على الفيروس، مشيرا خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم الخميس، أن المنظمة تعمل بشكل مستمر على الترصد والتقصي للوقوف على متحورات الفيروس الجديدة.

خفض مدة العزل

ومن جانبها قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إن فترة الحجر الصحي هى 14 يوما، وهناك دول خفضت هذه المدة إلى 7 أيام، ولكن المنظمة لم تغير المدة الموصى بها وهى 14 يوما لحين مراجعة كافة البيانات والنظر في إمكانية تخفيض هذه المدة من عدمه، لافتة إلى أن الدول تعمل على فتح المجتمعات والتعايش مع الفيروس.

«الحجة»: اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة

وتابعت مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة 100% ولكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة، مشيرة الى أن منظمة الصحة العالمية تراجع كافة الأدلة المتاحة وليس دولة واحدة، وكل دولة لديها مسؤليتها ويمكن أن تغير من سياسيتها فى التعامل مع الفيروس ولكن كمنظمة نقدم التوصيات.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط