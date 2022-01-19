مسؤولو الإسكان يتفقدون مصنع مهمات محطات مياه الشرب دعما للمنتج المحلي

أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، زيارة تفقدية لأحد المصانع التي تعمل في تصنيع المهمات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه لفيف من قيادات قطاع المرافق بالوزارة والمكتب الفني لقطاع المرافق، بغرض دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي، بما يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتحقيق الخطط الطموحة لخدمة المواطنين.

تصنيع مهمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ الزيارة شملت اجتماع موسع مع الكوادر الفنية والإدارية بالمصنع، حيث جرى استعراض الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الشركة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن استعراض خطوط الإنتاج بالمصنع لجميع المهمات التي تصنعها الشركة، فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

فرص عمل وفتح مجالات الاستثمار

وأكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أنّ ما تقوم به الشركة وغيرها من الشركات المماثلة في هذا المجال، من تطوير المنتج طبقا للاحتياج المحلي، له الأثر الإيجابي في الإسراع من وتيرة تنفيذ المشروعات، إضافة إلى زيادة فرص العمل وفتح مجالات للاستثمار.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على التوسع في المشروعات الخدمية، خاصة فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تلبية احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية وفتح مجالات للصناعات المحلية وزيادة فرص العمل، وإشراك القطاع الخاص وتعظيم دوره، ومواجهة الاحتياجات المتزايدة والطلب المتزايد لإنجاز خطة الدولة الطموحة لخدمة المواطن في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

صيانة دورية ودورات تدريبية لرفع كفاءة العمل

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية تحسين خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية التي تقوم بها الشركات، والاهتمام بالدورات التدريبية للعاملين بالمحطات من خلال برامج تدريبية دورية متخصصة ومجانية، ما يساهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلى والتوسع في تأهيل وتدريب كوادر جديدة لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية، خاصة في ظل مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تتبناها الدولة حاليا.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن سعادته بما حققته الشركة من تطوير تصنيع المهمات الكهربائية والميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، تماشيا مع توجهات وحرص الدولة على تذليل الصعاب للشركات العاملة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مثل هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.