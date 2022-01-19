طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. انتظروا إعلان مهم

ركزت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، خلال السنوات الأخيرة، على بناء الكثير من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنا اجتماعيا أو متوسطا أو ممتازا، في جميع محافظات الجمهورية، إذ تتمتع هذه الوحدات بكامل الخدمات، بالإضافة إلى التنسيق العام للموقع.

وخلال الفترة المقبلة، تستعد وزارة الإسكان، لطرح عددا من الشقق السكنية الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل مصري»، المقرر دفع أقساطها على مدار 30 عاما، بفائدة تبلغ 3%، هي تعد الأقل، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي

حددت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، عددا من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم، لكي يحصل على وحدة إسكان اجتماعي، منها: أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري، للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع المصادر عن 72 ألف جنيه سنويا.

وشدد الصندوق، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة الحصول على أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد، أو يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم، مع اشتراط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها.

الاستعلام عن وحدات 2022

يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي، العديد من الوسائل التي يمكن للمتقدم من خلالها الاستعلام عن حالة الطلب الذي قام بتقديمه، إذ يمكن أن يستعلم من خلال استخدام الرقم القومي الخاص به من خلال هذا الرابط.

وأتاح الصندوق، إمكانية الاستعلام عن الطلب من خلال مراسلته، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» من خلال هذه الأرقام: 1188، أو 5777، أو 5999.