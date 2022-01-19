6 محظورات على موظفي القطاع الخاص.. الوقوع فيها يهدد مستقبلك

تؤدي بعض التصرفات من الموظفين في كثير من الأحيان إلى فقدان عملهم، خاصة إذا كانوا من موظفي القطاع الخاص، الذي يضع قواعدا صارمة وأكثر تشديدا، مقارنة بالقطاع الحكومي، ما يجسد أهمية المثل الشهير «إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه».

في بداية الأسبوع الجاري، ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من المحظورات التي يجب أن يمتنع عنها موظف القطاع الخاص، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، من أجل الحفاظ على مصدر رزقه، وحتى لا يتعرض للفصل من وظيفته.

محظورات على العامين بالقطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعض المحظورات الواجب أن يمتنع عنها العاملين في القطاع الخاص، إذ جاء هذا المشروع من أجل معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003، وتعديلاته.

1- يحظر جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات في مقر عملك.

2- يحظر جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.

3- يحظر طلب الحصول على الهدايا أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، دون موافقة صاحب العمل والمؤسسة.

3- يحظر على الموظف أيضا الاقتراض من عملاء المؤسسة أو الشركة تماما.

لا تحتفظ بأوراق العمل لنفسك

4- يحظر الإصرار على الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول عليها دون إذن صاحب المؤسسة، حتى للتعرض للفصل الموظف من العمل.

5- يحظر العمل في مكان آخر سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان ذلك سيخل بأدائه لعمله الأساسي، خاصة إذا عمل في مكان بنفس المجال أو ممارسة نشاط منافسا لصاحب العمل، أو في حال تمكين الغير، أو مساعدته على التعرف على أسرار المنشأة.