ماركات جديدة تنضم لمبادرة إحلال السيارات..واستقبال 36 ألف طلب حتى الآن

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات، التي مضى على تصنيعها 20 عاما، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاقت نجاحا كبيرا، وحظيت على اهتمام جميع المواطنين، الذين لديهم سيارات قديمة.

شركات إنتاج سيارات تطلب الانضمام للمبادرة

أضاف عوض، لـ«الوطن»، أن إدارة مبادرة الإحلال، تعكف حاليا على دراسة بعض الطلبات المقدمة من شركات إنتاج السيارات، بغرض ضم «ماركات» جديدة من السيارات في المبادرة، لافتا إلى أنه جاري استيفاء رأي الجهات المعنية، لاتخاذ القرار المناسب.

36500 طلب إحلال

كشف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن أعداد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة المالية، لتنفيذ خطة مبادرة إحلال السيارات، بلغ حوالي 36500 طلب، تم تقديمها من قبل المواطنين، مشيرا إلى تخصيص نحو 11300 سيارة جديدة مختلفة الأنواع والفئات، حتى نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري.

وأشار عوض، إلى أن السيارات التي تم تخصيصيها، هي: 10500 ملاكي و800 تاكسي وميكروباص، لافتا إلى تسليم حوالي 10700 منها، وجاري تسليم الباقي حسب تواريخ التسليم من شركات السيارات المشتركة في المبادرة.

السيارات الأكثر توزيعا في مبادرة الإحلال

أوضح المتحدث، أن السيارات الأكثر توزيعا في مبادرة إحلال السيارات، كانت كالتالي: ما بين ملاكي/ تاكسي وميكروباص 3270 سيارة لادا وبي واي دي، و1400 شيفرليه، و980 هونداي، و3800 نيسان، و700 شيري، و350 كينج لونج، و200 زيمكس.

وذكر الدكتور طارق عوض، أن الحافز الأخضر يبلغ حوالي 260 مليون جنيه، وهو مبلغ الدعم الذي تقدمة الدولة للمواطنين، مؤكدا أن عدد السيارات المخردة، وصل حوالي 11300 سيارة مقسمة إلى 10300 ملاكي، و1000 تاكسي وميكروباص.

يشار إلى أنه مع بداية السنة الثانية من المبادرة، تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني، لملاك السيارات المتقادمة، موديلات 2002، للمشاركة، وإحلال سياراتهم بسيارات جديدة موديل العام، وتعمل بالغاز الطبيعي.