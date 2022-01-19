نجاح زراعة كبد لطفلة عمرها 7 سنوات بمركز جامعة المنصورة: العملية رقم 900

كرم مركز جراحة الجهاز الهضمي جامعة المنصورة، اليوم، فريق زراعة الكبد بمناسبة إجراء فريق زراعة الكبد بالمركز العملية رقم 900، وكانت آخر عملية لهم لطفلة عمرها 7 سنوات، لتصبح هذه العملية رقم 19 التي تمّ إجرائها للأطفال، وذلك بقاعة المؤتمرات.

رئيس جامعة المنصورة: قضينا علي قائمة الانتظار في زراعة الكبد

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بالجهد المبذول من فريق زراعة الكبد منذ إنشائه وحتى الآن في إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين في فترة وجيزة مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار.

وأكّد «عبدالباسط»، في بيان صحفي، أنَّ جهد هذا الفريق ساهم في الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليًا وإقليميًا وعالميًا ونتيجة هذا الجهد والسمعة العالمية يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه.

المشرف على فريق زراعة الكبد: حطمنا أرقامًا عالمية في زراعة الكبد من أحياء

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد بالمركز، إنَّ الوصول إلى عملية زراعة الكبد رقم 900 ليس سهلاـ ويعد من أكبر أرقام عمليات زراعة الكبد التي تم إجرائها في أوروبا وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية التي تتم فيها زراعة الكبد من خلال المتبرعين الأموات، وليس متبرعين من الأحياء.

وأضاف أنَّ الاحتفال يتضمن مرور 18 عامًا على إجراء الفريق أول عملية زراعة الكبد في مايو 2004، مبينًا أنَّ المركز يخدم المرضى من مصر ومن ليبيا وفلسطين والعراق و اليمن وسوريا والأردن والسودان والسنغال، إذ أجرى فريق زراعة الكبد للمركز 55 عملية لمرضى غير مصريين.

المشرف على فريق زراعة الكبد: نسب نجاح العمليات 90%

وأشار إلى إجراء فريق العمل بالمركز 8 عمليات زراعة كبد شهريا مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، إذ تتحمل الدولة تكلفة إجرائهم للعملية مما يعد إعجازا عالميا، مشيرًا إلى أن نسب نجاح العمليات بلغت 90%، منوهًا إلى نشر فريق زراعة الكبد بالمركز 20 بحثًا في هذا التخصص في دوريات علمية، مؤكّدًا أنَّه يجرى حاليا تجهيز مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة وافتتاحه في 30 يونيو من العام الجاري بميزانية نصف مليار جنيه.