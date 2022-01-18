تطور جديد في قضية «طبيبة الدقهلية».. الحبس عام لخالة وصديق المتهم

قضت محكمة جنح قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة اثنين من اثنين المتهمين في قضية طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته الدكتورة ياسمين حسن، بالحبس لمدة عام وهما كل من: خالة المتهم بقتل زوجته بعد اتهامها بإخفاء أدلة ومعالم الجريمة، وكذلك صديق الطبيب المتهم، وذلك لاتهامه بإعانة متهم علي الهروب وإخفاءه.

الحبس عام لصديق وخالة زوج طبيبة الدقهلية

صدر حكم محكمة جنح ثان المنصورة علي المتهمة «وسام ع. م.» خالة الدكتور محمود مجدى عبد الهادي، بالحبس لمدة عام، وذلك بعد توجيه اتهام لها بأنها عقب ارتكاب الجريمة تدخل لإزالة وإخفاء أثار الجريمة ومسحت دماء المجني عليه، كما صدر الحكم علي الدكتور «محمد أ. م.»، مقيم بمحافظة دمياط، صديق الزوج المتهم، بالحبس لمدة عام، وذلك بعد اتهامه بمساعدة الزوج المتهم علي الهروب بعد ارتكاب جريمته.

وقال أحمد عبد العال، المحامي، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين أعانوا المتهم الزوج بقتل زوجته الدكتورة ياسمين حسن يوسف على الفرار من العدالة وإخفاء أدلة ومعالم الجريمة.

وأضاف عبد العال لـ«الوطن» أنه جري تداول القضية بالجلسات أمام محكمة جنح قسم ثان المنصورة وبجلسة 11 يناير تم حجز القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم وصدر الحكم بمعاقبتها بالحبس لمدة عام.

السجن المؤبد علي زوج الدكتورة ياسمين

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة أصدرت حكمها علي الزوج ويدعي «الدكتور محمود م. ع.»، 27 عامًا، محبوس، معيد بكلية طب الفم والأسنان بإحدى الجامعات ‏الخاصة، بالسجن المؤبد بعد اتهامه بقتل زوجته ياسمين حسن يوسف يوسف حسن، عمدا، وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى الماضي، والموافق 22/7/2021 بعد أن عاجلها بعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض «سكين» وبلغت عدد الطعنات بها حوالي 17 طعنة.