استقبال مليون و10 آلاف حالة بعيادات الأسنان بمستشفيات الدقهلية في 2021

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان خلال عام 2021، مشيرًا إلى استقبال حوالي مليون و10 آلاف حالة بعيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بمراكز محافظة الدقهلية، كما أجريت جراحات فم لعدد 255 ألف حالة، وعلاج اللثة «عمليات لثة، كحت جيري» لعدد 27 ألف حالة، كما تم عمل علاج تحفظي «حشو مؤقت، مملغم، كمبوزيت، زجاجي» لعدد 63 ألف حالة، وذلك في إطار سعي مديرية الصحة بالدقهلية على ضرورة توفير جميع الخدمات والجراحات الطبية ‏الدقيقة بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء عيادات الأسنان لخدمة قطاع عريض من ‏المواطنين‎.

جهود طب الأسنان في الدقهلية عن عام 2021

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم عمل علاج عصب لعدد 16 ألف مريض، وصرف الدواء لحوالي 803 ألف مريض، وعمل حوالي 10 آلاف أشعة عادية وبانوراما وعمل تركيبات صناعية متحركة وثابته لعدد 4000 حالة، وعمل تقويم لعدد 1260 حالة وغرس أسنان لعدد 80 حالة وذلك على نطاق المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي 2021م.

تطوير وحدات طب الأسنان في الدقهلية

وعن البنية الأساسية، أشار وكيل وزارة الصحة إلي أنه تم إحلال وتجديد لحوالي 30 وحدة أسنان بمشتملاتهم ب 12 إدارة صحية بحوالي مليون و50 ألف جنيه، وإضافة 4 عيادات جديدة لزيادة الخدمة بمراكز طب الأسرة «المنصورة، منية النصر»، وعيادة جديدة تؤدي الخدمة لأول مرة بوحدة القرشي بميت غمر، وافتتاح معامل جديدة لتركيبات الأسنان بمنشية عبد الرحمن بدكرنس بحوالي 50 ألف جنيه.

وأكد أنه تم تزويد وحدات الأسنان بالخامات اللازمة للتشغيل وتوفير كافة مستلزمات مكافحة العدوى بالعيادات طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حيث تم إمداد عيادات الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية بحوالي 2600 صنف متعدد ما بين «حشو مؤقت، أفلام أشعة، زرعات، سن أبرة، سرنجات، كونترا، كيت جراحي، مبرد جذور، وغيرها» وذلك دعما من وزارة الصحة ومن مركز الأبحاث، علاوة على تزويد الوحدات الصحية بأحدث الأجهزة الطبية «اجهزة الحشو، إزالة الجير، حشو العصب» لزيادة فاعلية الخدمة وذلك بالجهود الذاتية.

تدريب الأطباء

وأوضح أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة أطباء الأسنان فقد تم عقد العديد من الدورات التدريبية عن التركيبات الصناعية وجراحة الفم والأسنان والتقويم والتركيبات الثابتة والقشور التجميلية بحضور عدد كبير من أطباء الأسنان بمستشفيات ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة، ووضع بروتوكول تعاون بين شركات الصيانة والوحدات والمستشفيات لعمل الصيانة الدورية للأجهزة وتدريب الفنيين.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر والتقدير لمدير الإدارة العامة لطب الأسنان وجميع العاملين بقطاع الأسنان بالمستشفيات والوحدات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح الدائم.