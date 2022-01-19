ضبط أطنان من الملح والدقيق المدعم في مصنعين بدون ترخيص بالقاهرة والإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال الدعم، والغش التجاري.

بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

ووفقًا لبيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخزن دقيق كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة؛ لإدارته بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة؛ بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على 2٫350 طن دقيق بلدي مدعم. بمواجهة المتهم اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 700 طن ملح مجهول المصدر

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخص، يدير مخزن بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ويمارس نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري، من خلال قيامه بتخزين كميات من ملح السياحات بقطعة أرض فضاء وطحنه وتبييضه، باستخدام بعض المواد الكيماوية؛ بقصد إعادة بيعه لاستخدامه في الأغراض الصناعية.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته 700 طن ملح سياحات «مجهول المصدر»، و30 كيلوجراما من المواد الكيماوية من مستلزمات الإنتاج بدون بيانات.