ضبط 16 طن دقيق مدعم في 5 مصانع لصناعة أخشاب «الكونتر» بدمياط

تمكنت مباحث تموين دمياط من ضبط 16 طن دقيق بلدى مدعم داخل مكابس صناعة الكونتر بدمياط الجديدة وكفر البطيخ وكفر سعد، وتبين أن أصحاب المصانع يقومون بإضافة الدقيق البلدى إلى بعض المواد الكيماوية لتصنيع الغراء التى تستخدم فى كبس ألواح كونتر اللاتيه.

ضبط 7 أطنان دقيق في مكبس أخشاب

وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط 7 أطنان دقيق داخل مكبس بكفر سعد لصاحبه «ح. ع» وتم تحرير محضر رقم 12917 جنح كفر سعد، كما تم ضبط 5 أطنان داخل مكبس بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة لصاحبه «ا، ح» وتم تحرير محضر رقم 6324 جنح قسم دمياط الجديدة، وتم ضبط 2 طن داخل مكبس بكفر البطيخ لصاحبه «ج. ع» وتم تحرير محضر رقم 8007 جنح كفر البطيخ.

تحرير محاضر للمخالفين

كما تم ضبط طن داخل مكبس بدمياط الجديدة لصاحبه «س. ع» وتم تحرير محضر رقم 6073 جنح دمياط الجديدة، كما تم ضبط نصف طن داخل مكبس بدمياط الجديدة لصاحبه «م. ت» وتم تحرير محضر رقم 6323 جنح دمياط الجديدة.