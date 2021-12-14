ضبط طن ونصف دقيق بلدي مخصص للمخابز قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكبرة صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة الفيوم، والمراكز المختلفة، لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام، ومتابعة المخابز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة، حيث تمكنت إحدى تلك الحملات من ضبط طن ونصف دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية قبل تهريبه للسوق السوداء.

بلاغ بضبط 31 شيكارة دقيق بلدي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من إدارة التموين بتمكنهم من ضبط 31 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر.

تفاصيل ضبط الدقيق المهرب

وقال المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، في تصريحات صحفية، إنّ إدارة طامية برئاسة المهندس محمد عيد فهمي رئيس الرقابة على المخابز وعضوية كلا من المفتشون أحمد ممدوح، وعماد الدين محمد، وعلي فاروق، شنوا حملة مكبرة على المخابز، وتمكنوا من ضبط 31 شيكارة دقيق بوزن طن ونصف، وهو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدي، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء.

تحرير 20 محضر مخالفات أخرى

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنّ الحملة تمكنت أيضاً من تحرير 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى تحرير 16 محضراً آخر إثبات حالة عدم إعطاء بون صرف خبز، وعدم وضع قائمة تشغيل، وعدم احتفاظ بسجل التفتيش، وعدم نظافة أدوات العجين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى عمل التقاير اللازمة بالمخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.