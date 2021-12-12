ضبط 1193 قضية تموينية في 24 ساعة.. وتحريز 12 طن دقيق فاسد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت جهود تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 323 قضية مخابز ودقيق

ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (323 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (12٫350طن).

ضبط (44 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (57٫449 طن – 64399 عبوة مختلفة – 2480 قطعة – 513 لتر).

ضبط (22 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (15٫351 طن- 200 عبوة مختلفة).

ضبط (24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (29٫146 طن – 11598عبوة مختلفة – 10520قطعة مختلفة – 2462 لتر) .

ضبط (27 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (18600 لتر – 113 إسطوانة).

ضبط كمية من اللحوم المجمدة بالإسكندرية منتهية الصلاحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط ( المدير المسئول عن ثلاجة لحوم ، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى والإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى ، لقيامه بتخزين (600 كيلو جرام من الكبدة المجمدة داخل كراتين منتهية الصلاحية وبها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.