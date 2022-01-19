رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات والتمتع بمزايا التيسيرات بالمنيا

تواصل لجنة من جهاز تنمية المشروعات في محافظة المنيا، تفقد عدد من المشروعات غير المرخصة لتحقيق أوضاعها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة خلال زيارة للصعيد في نهاية شهر ديسمبر 2021، بتوفيق أوضاع كل المصانع وعدم القبض عليهم وتقديم كل التيسيرات اللازمة.

وقال مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة المنيا، إن الجهاز يقوم حاليا بإصدار رخص مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير المرخصة وجعلها بشكل رسمي، ما يتيح لصاحب المشروع الحصول على شهادة التصنيف، والتمتع بالمزايا والتيسيرات الضريبية والعمل ضمن القوانين واللوائح.

تراخيص مؤقتة ونهائية لمشروعات حديثة التأسيس

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، بمتابعة أعمال لجنة تذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات غير مرخصة لتوفيق الأوضاع.

وتفقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ عددا من المحال والمشروعات، والتي بدأت في توفيق أوضاعها والحصول على ترخيص مؤقت من جهاز تنمية المشروعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الرسمي، وتضمنت تلك المحال نماذج متعددة منها ورشة للخشب وكذلك محل للمستلزمات الطبية وآخر للملابس.

رخصة مؤقتة من سنة إلى 5 سنوات

وناشد الدكتور محمد أبوزبد، أصحاب المحال والورش اولمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وغير رسمية بكافة مراكز ومدن المحافظة بسرعة التوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع والحصول على رخصة مؤقتة تتراوح من عام إلى 5 أعوام، وذلك بالإضافة إلى الحصول علي عدد من المزايا والحوافز الضريبية.

وكان نائب المحافظ عقد اجتماعا للبدء في تفعيل أعمال التفتيش على المحال المدارة بدون ترخيص من قبل الأجهزة المعنية، وحصرها حصر كامل تمهيدا لتوفيق أوضاع المشروعات، وذلك ضمن إجراءات ومزايا التحول للقطاع الرسمي.