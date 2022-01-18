نجاح جراحة لـ«زراعة قرنية» ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في المنيا

أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة في المنيا، اليوم، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بمدينة المنيا، في إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة للمرة العاشرة خلال فترة قليلة.

جراحات ناجحة لزراعة القرنية

ولفت نادي، إلى إجراء أول عملية لزراعة القرنية في 3 فبراير 2021، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ثم توالت عمليات زراعة القرنية تباعا لنجاحها.

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر والتحية للفريق الطبي الذي أجري الجراحة، ويضم الأطباء: أحمد عبدالحميد، استشاري أمراض القرنية بكلية الطب، أرساني مقار نجيب، استشاري الرمد ومدير مستشفى الرمد، أسماء عبدالرازق توني، استشاري الرمد ومنسق القرنيات بمستشفى رمد المنيا، مهجة محمد مصطفى، استشاري التخدير بالمستشفى، وطاقم التمريض.

دعم وزاري لتطوير المنظومة الطبية

وأكد وكيل الوزارة، مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الطبية في المنيا، ما يساهم بشكل فعال في تحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور أرساني مقار، نجيب مدير مستشفى الرمد، إنّ العملية أجريت لمريضة تبلغ من العمر 32 عاما، وكانت تعاني من سحابة مركزية بالقرنية اليسرى، وتولي الفريق الطبي إجراء العملية بنجاح.

حياة كريمة

وتطلق مديرية الصحة بالمنيا قوافل مستمرة تستهدف القرى الأكثر احتياجا والتي تبعد عن أقرب مستشفى عام أو مركزي مسافة تزيد عن 15 كم، لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين من جميع الفئات والأعمار.