12 وحدة بيوجاز تدخل العمل بالمنيا ووحدة ضخمة لمصنع ألبان قنا

أجرى فريق مؤسسة الطاقة الحيوية التابع لوزارة البيئة والمسؤول عن مشروع إحلال وتوفير وحدات البايوجاز في القرى والمراكز المحرومة من الغاز الطبيعي، بالأمس، زيارة وحدات البيوجاز، الجاري تنفيذها بقرى بمحافظة المنيا بالتعاون مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وحدات بقرى ومراكز المنيا

وتفقَّد فريق العمل 12 وحدة من إجمالي 60 وحدة يتم تنفيذها من خلال منحة مقدمة من برنامج المنح الصغيرة gef إلى مؤسسة الشروق بالمنيا وذلك بقرية العوام.

كما تم المرور على الوحدات التى تم تنفيذها من خلال جمعية أيادينا بقرية المحرص بمحافظة المنيا والممولة من مؤسسة الطاقة الحيوية من خلال جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ 8 وحدات متوسطة الحجم والتي يتم تنفيذها في مشروع استصلاح تابع لشركة نهر الخير بمركز ملوى وبتمويل من مؤسسة الطاقة الحيوية.

وكانت وزارة البيئة قد تسلمت أمس من خلال فريق المؤسسة أربع وحدات بيوجاز في الفيوم ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع جمعية روح الحياة وبتمويل من برنامج المنح الصغيرة.

وحدة بمصنع ألبان قنا

وقال المهندس أحمد البري المدير التنفيذي للمؤسسة في تصريحات صحفية بالأمس، إن المرحلة المقبلة ستشهد التعاون مع محافظة قنا لإنشاء وحدة بيوجاز من مخلفات الأبقار كمصدر مستدام للطاقة من السماد العضوي الناتج من مخلفات محطة الألبان التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمحافظة قنا، مشيرا إلى أن فترة الاسترداد لقيمة المحطة سوف يتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، وسوف تساهم هذه الوحدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب والعاملين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى ما سوف يوفره تنفيذ الوحدة من سماد عضوي يستخدم في المزارع بديلاً عن الأسمدة الزراعية التقليدية التي تحتوي على بعض مسببات الأمراض في حالة استخدامها بطريقة غير رشيدة بمعرفة المزارعين، بالإضافة إلى إنتاج كمية من الغاز يعاد استخدامه في التسخين في مصنع الألبان الملحق بالمزرعة أو تحويل هذا الغاز إلى طاقة كهربائية تستخدم في إنارة مزرعة المواشي ومصنع الألبان.