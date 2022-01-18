الأورمان: 6600 أسرة بـ68 قرية في المنيا تستفيد من مبادرة «إطعام الطعام»

تستكمل جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، مبادرة إطعام الطعام لتفريج الكربات من خلال إطعام 6600 أسرة ضمن الأولى بالرعاية بـ 68 قرية بالمنيا، حيث يتم توصيل الطعام لمنازل المستحقين في القرى والمدن.

توزيع 13200 كيلو لحوم على 68 قرية

وأعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، عن توزيع 13200 كيلو لحوم على 68 قرية هي: «أبو شحاتة، جواده، إتلات أبوحسيبة، عباس رحمى، مرزوق، والغز بمركز مطاي، أم السادس، البهنسا، المناورة، شلقام، الجرنوس، صفط أبوجرج، بني صامت بمركز بني مزار، الفاروقية، الشروق، الشعراوية، العمودين، عزبة بشرى، عزبة النصارى، الروبي، الصليبة، شوشة، طرفا، وداقوف بمركز سمالوط، أباظة، ونزلة سعيد، بني حرام، وأسمو العروس، بمركز دير مواس، بني خالد، الشيخ شبيكة، تندة».

بالإضافة إلى قرى: « وحمدي، بمركز ملوي، كفرالمدور، بلهاسة، ميانة، شارونة، أشنين، وأبا البلد بمركز مغاغة، كفرالمغربي، خضر، الفلاح، عطف حيدر، بني عامر، كفرمهدى، كفرعبدالخالق، القايات، الشيخ مسعود، المسيد، الأزهرى، عزبة شفيق، الجهاد، وبرمشا بمركز العدوة، القرايشة، زهرة، نزلة حسين، بمركز المنيا».

شعبان: توزيع الطعام شهريًا

وقال شعبان، إن التوزيع اللحوم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، متابعًا أن المبادرة تأتي ضمن منظومة العمل الهادف إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم الخدمات الطبية لمرضى العيون والقلب والسرطان.

وأضاف شعبان، أن المبادرة تعد خطوة إيجابية، لتوزيع الطعام شهريًا على الأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل، حيث تشمل توزيع لحوم ومواد غذائية شهريًا، عبارة عن: «2 كيلو لحمة، 7 كيلو أرز، كيلو مكرونة، 3 كيلو سكر، كيلو عدس، علبة سمن 1.5 كيلو، 2 علبة صلصة، 250 جرام شاي»، وذلك لترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، والتخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأشار شعبان، إلى أنه يمكن التبرع بقيمة 3000 جنيه سنويًا أو بـ 4,200 جنيه سنويًا ويمكنك التبرع على أقساط ممتدة تصل إلى 12 شهرا 250 أو 350 جنيها شهريًا.