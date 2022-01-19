«مترو الأنفاق» ينفي توقف تشغيل القطار الكوري الجديد بالخط الثاني

نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تعطل وتوقف تشغيل القطار الكوري الجديد ضمن دفعة القطارات الجديدة للعمل بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، والذى تم الدفع به بعد فترة تشغيله تجريبيآ للعمل بمحطات الخط الثاني وتشغيله بالركاب نهاية شهر ديسمبر 2021 ويعمل بشكل طبيعي بدون أى أعطال.

مترو الأنفاق: تعطل القطار الكوري وتوقف تشغيله عار تماما من الصحة

وأكدت شركة مترو الأنفاق، في بيان عاجل لها اليوم، أن خبر تعطل القطار الكوري وتوقف تشغيله عار تماما من الصحة وتهيب الشركة بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا، والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر قبل نشره.

"مترو الأنفاق" يناشد الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن

وختاما ناشد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.