«مترو الأنفاق» تجتاز مراجعات الحصول على الأيزو في إدارة الجودة والسلامة

اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مراجعات المنح للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة، وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية، لمركزي تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة، وذلك للخطين الأول والثاني من خلال الشركة الأمريكية Otabu Global Services Private Limited.

شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي العام الماضي

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، قد سبق وحصلت العام السابق على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي للشركة.

شهادات أيزو جديدة الشهر المقبل

وتقوم الشركة بشكل مستمر بناء على توجيهات وزير النقل، بالارتقاء بمستوى الصيانة بالشركة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والقيام بإجراء المراجعات اللازمة للحصول على شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركة للخطين الأول والثاني في طرة البلد وشبرا الخيمة، خلال الشهر المقبل.