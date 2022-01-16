مترو الأنفاق: تعقيم المحطات وعربات القطارات لمواجهة متحور أوميكرون

حذّرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، مساء اليوم الأحد، عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات، جميع الركاب من استقلال عربات قطارات المترو ودخول المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ظهور متحور أوميكرون، مؤكدة توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

50 جنيها غرامة فورية على الركاب المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامة

ونفّذت شركة مترو الأنفاق، اليوم، حملة تعقيم وتطهير، في جميع المحطات وعربات القطارات قبل ساعات التشغيل؛ لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، مشيرًا إلى أنّ الشركة واصلت تشديداتها على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامة الطبية بسبب أوميكرون، علاوة على القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات وعربات القطارات وتغريمهم 50 جنيهًا بشكل فوري من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات، وتحرير محضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن دفع الغرامة الفورية.

تعقيم المحطات كل ساعتين بسبب أوميكرون

وحددت شركة مترو الأنفاق، تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا، لمواجهة متحور أوميكرون، لمنع إصابة أي راكب بفيروس كورونا، مؤكدة تجهيز ما يقرب من 24 وحدة إسعافية بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة، لتقديم الإسعافات الأولية للركاب حال مرضهم بشكل مفاجئ مجانا، علاوة على تقديم الدعم الكامل لأي راكب يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابه إليها.

لم نرصد أي حالات مصابة بـ«أوميكرون» داخل المترو

وقال مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أي حالات مصابة بمتحور أوميكرون داخل المحطات وعربات القطارات، مؤكدا أنّ أي حالة سيتم الإبلاغ عنها سيتم التعامل معها بشكل فوري، لعدم نشر الفيروس داخل محطات وعربات مترو الأنفاق.