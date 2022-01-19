«التضامن»: 400 ألف جنيه دعما لأسر ضحايا غرق سيارة في النيل بالمنوفية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، بتقديم سبل الدعم والإغاثة وقت الأزمات والطوارئ، بالتنسيق مع المحافظين والجمعيات الأهلية، لافتة إلى أنه تم بحث الموقف لأسر ضحايا غرق سيارة في النيل بالمنوفية، وعمل دراسة حالة عن كل أسرة ضحية، وتقديم تلك التقارير للجهات المختصة لتقديم الدعم لهم.

وأوضحت «القباج»، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفرت ما يقرب من 400 ألف جنيه دعمًا لأسر ضحايا غرق سيارة في مياه النيل بالمنوفية، كمساعدة مالية لهم.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، كل من الإدارة العامة للإغاثة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والدعم لتلك الأسر، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لدعمهم سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية.

تقديم مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا

وأشارت إلى تقديم الوزارة، مساعدات خاصة لأطفال أسر الضحايا لحمايتهم من الزج بهم في فرص عمل، عوضًا عن الأطفال الذين توفاهم الله في الحادث الأليم، لافتة إلى المساهمة في رفع كفاءة منازل تلك الأسر واستكمال تجهيزاتها للعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم.

تخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية

ولفت بيان الوزيرة، إلى أن محافظة المنوفية سارعت في تخصيص 60 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، بالإضافة إلى 55 ألف جنيه مخصصة من الجمعيات الأهلية، و25 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

الجدير بالذكر أنه وقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أطفال بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من المعدية الخاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، التي كانت في اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.

حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا

في سياق آخر، حددت القوانين المختلفة توصيف ظروف عمل الأطفال، فحظرت تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع وجوب توفير فترة راحة لمدة ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر عملهم في مهن خطرة أو نقلهم في وسائل نقل غير آمنة.