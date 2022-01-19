عقوبة مروجي الشائعات في السعودية.. 5 سنوات سجن وغرامة 3 ملايين ريال

حذّرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، مروّجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي من عقوبة تصل لخمس سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة، بعد أيام من نشر تغريدات على موقع «تويتر»، بشأن تعرض فتيات لوقائع تحرش جنسي بعد إلغاء إحدى الفعاليات الترفيهية في الرياض.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، استدعاء المشاركين في نشر تلك الشائعات، بعد رصدها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج شائعات لا أساس لها من الصحة، بشأن إلغاء إحدى الفعاليات الترفيهية فى الرياض.

5 سنوات سجن وغرامة مالية 3 ملايين ريال لمروجي الشائعات في السعودية

وأضافت النيابة، أن جرى الكشف عن الحسابات التي تروج للشائعات بالتنسيق مع جهات معادية خارجية، كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، لافتة إلى أنّ عقوبة ترويج الشائعات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، مشددا على أنّ العقوبات تطول كل من أعد أو أرسل أو خزن وحرض أو ساعد في ارتكاب هذه الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كما وصفت النيابة، جرائم الترويج للشائعات والأكاذيب من الجرائم الكبيرة التي يجب توقيفها، خاصة تلك التي تروجها الجهات المعادية من الخارج، داعية الجميع إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين ترويجه الشائعات.

إلغاء حفلة في الرياض بسبب الأحوال الجوية

وكانت السلطات السعودية، ألغت الجمعة الماضية، حفل لفرقة «ستراي كيدز»، الكورية الجنوبية التي كان من المفترض إقامتها في الرياض، عقب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد، ما أثار فوضى في موقع الحفل، ونشر موقع «تويتر» تغريدات تكشف عن فقدان بعض الفتيات وتعرض أخريات لوقائع تحرش جنسي.