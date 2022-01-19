مصطفى سالم: «خطة النواب» تعقد 6 اجتماعات وتناقش تعديلات ضريبة الدخل

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنّ اللجنة ستعقد ستة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تبدأ بعقد اجتماعين يوم الأحد المقبل لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية

وأضاف «سالم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع الثاني، في نفس اليوم، سيناقش طلبي إحاطة للنائبين «محمود نجيب مشعل وعلي أحمد العساس»، بشأن ازدواجية تحصيل قيمة الضرائب العقارية بناحية تفتيش السرو في فارسكور بدمياط .

وأوضح أن الاجتماع الثالث، يوم الإثنين الموافق 24 يناير الجاري، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن تتأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى «الحما – جزيرة طما – السكساكة – قاو غرب»، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، مشيرا إلى عقد اجتماع آخر في نفس اليوم لمناقشة ما تضمنه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشأن موقف القروض والمنح الخارجية حتى 30/6/2021 .

توصيات لجنة الخطة الموازنة

وأوضح «سالم»، أن الاجتماع الخامس مقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 ، فيما يخص مصلحة الشهر العقاري، فضلا عن عقد الاجتماع السادس في نفس اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021 .