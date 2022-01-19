«البحوث الإسلامية» ينظم الملتقى العلمي الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك

يناقش مجمع البحوث الإسلامية، الملتقى العلمي الأول لمركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، تحت عنوان: «صناعة التنجيم والأبراج.. بين العرف والشرع والفلك»، الأحد المقبل، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رئيس المركز.

ومن المقرر أن يُفتتح الملتقى بجلسة افتتاحية، يتحدث خلالها الدكتور محمد الضويني، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس المركز، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام للمجمع، نائب رئيس المركز، والدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة والنقد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، عضو مجلس إدارة المركز، والدكتور أحمد عبدالبر، مدير المركز.

التنجيم وأحكامه

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الملتقى يناقش عددًا من المحاور، هي: تصحيح الانحرافات العقديَّة والفكريَّة والبدع العمليَّة والسلوكيَّة والتطرف الفكري، وحقيقة التنجيم وأحكامه وموقف الشرع منه، مع التأصيل العلمي لقضايا التنجيم والاعتقاد، إضافةً إلى الأثر السلبي للأبراج والمعتقدات الفلكية الخاطئة على المجتمع، ودور المنهج الأزهري في استقامة العقول من الخرافات والتنجيم، إلى جانب أثر الانحرافات الفكرية والسلوكية على المجتمع.

جلسات المؤتمر

وأوضح «عيَّاد» أن الملتقى سيضم 3 جلسات: الأولى بعنوان: «صناعة التنجيم وعَلاقته بالانحرافات العقدية والتطرف الفكري»، ويشارك فيها كلّا من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام محمد شاهين، أستاذ العقيدة، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بالمجمع، والدكتور محمد محمد مصطفي بحيري، أستاذ الفلك بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد حسين، أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان، عميد كلية الدعوة الإسلامية، ونيافة الأنبا إرميا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، واللواء الدكتور محسن الفحام، مساعد وزير الداخلية السابق، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: تأتي الجلسة الأخرى بعنوان: «التنجيم بين الفلك والشرع»، ويشارك فيها كلا من: الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، الدكتور عبدالعزيز بكري، أستاذ الفلك بجامعة الأزهر، والدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، والدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور علي عبدالقادر عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة.

تنمية الوعي المجتمعي

وأشار إلى أن الجلسة الثالثة تأتي بعنوان: «تنمية الوعي المجتمعي تجاه الانحرافات الفكرية والسلوكية»، ويشارك فيها كلا من: الدكتور محمد يسري جعفر، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، والدكتورة سميَّة سعد محمد، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان، رئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفضاء بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور عبدالله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة غادة محمد عامر، وكيل كلية الهندسة جامعة «بنها»، عضو مجلس إدارة مركز الأزهر العالمي للفلك، والدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.