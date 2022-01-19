وظائف السكة الحديد 2022.. أبرز الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن حاجتها لشغل وظائف عامل سفري بالقطارات من أسوان إلى القاهرة، مشيرة في بيان، إلى أبرز الشروط والأوراق المطلوبة، لشغل تلك الوظائف الشاغرة.

الأوراق المطلوبة لوظائف السكة الحديد 2022

1- تقديم 2 صورة بطاقة شخصية.

2- 8 صور شخصية 4×6.

3- شهادة ميلاد كمبيوتر.

4- الموقف من التجنيد الأصل.

5- طابعة تأمينية.

6- كعب عمل.

7- فيش جنائي باسم شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة.

8- نموذج 111 كشف طبي من التأمين الصحي.

شروط التقدم للوظيفة

اشترطت السكة الحديد، أن يكون المتقدمين لوظائف السكك الحديد، من مراكز: أسوان - كوم أمبو - دراو بمحافظة أسوان، وألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما من تاريخ التقديم للوظيفة.

وظيفة مضيف قطار في العربات الروسية

كشفت هيئة السكة الحديد، في بيان، أيضا، عن حاجتها لشغل وظيفة مضيف قطار في العربات الروسية، لتقديم المأكولات والمشروبات للمسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، في إطار عملها على راحة الركاب وتقديم الخدمات المميزة لهم والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين داخل عربات القطارات على كل الخطوط.

شروط وظيفة المضيف

1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

2- أن يكون حسن المظهر والسلوك «ذكور فقط».

3- الأولوية للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق.

4- التقديم من جميع المحافظات.

مميزات وظيفة مضيفي القطارات

1- تقدم الشركة للراغبين في شغل هذه الوظيفة، تدريب لمدة أسبوعين على مهام العمل.

2- فرص كبيرة للترقية للمتميزين في عملهم.

3- توفير تأمين صحي واجتماعي من بداية التعيين.

4- الراتب مكون من «مرتب أساسي، بالإضافة إلى رسم خدمة».

طرق التقديم على فرص العمل

ذكرت الهيئة، أنه على من يرغب في الحصول على الوظيفة المعلنة، أن يتقدم بأوراقه إلى شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، ومقرها محطة مصر في ميدان رمسيس.