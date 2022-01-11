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السكة الحديد تحذر الركاب من استقلال القطارات دون كمامة بسبب «أوميكرون»

الوزير: نطبق إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

كتب:

توفيق شعبان
06:05 م | الثلاثاء 11 يناير 2022
أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

أحد قطارات السكة الحديد الجديدة - صورة أرشيفية

حذرت هيئة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من استقلال عربات القطارات ودخول المحطات بدون ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ظهور متحور أوميكرون، موضحة أنه سيتم توقيع غرامات فورية على المخالفين لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

50 جنيها غرامة على المخالفين لارتداء الكمامات 

وواصلت السكة الحديد تشديداتها على مداخل المحطات لمنع دخول أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، بسبب ظهور أوميكرون، علاوة على القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات وعربات القطارات وتغريمهم 50 جنيها بشكل فورى من قبل شرطة النقل والمواصلات بالمحطات، وتحرير محضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن دفع الغرامة الفورية، موضحة أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة يومية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

توفير كمامات بشبابيك التذاكر ضمن إجراءات أوميكرون

وتوفر هيئة السكة الحديد كمامات طبية بشبابيك التذاكر بالمحطات لبيعها للجمهور المسافر حال طلب الراكب الحصول على كمامة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، مع استمرارها في التنبيه على الركاب من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال التواجد بالمحطات أو أثناء استقلال عربات القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

النقل: نطبق إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه أصدر تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الصارمة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق وفي مناطق تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل وتطوير الطريق الدائري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلا: «كورونا لم تنتهِ بعد ويجب على الركاب الحرص الشديد وارتداء الكمامات داخل القطارات للحد من  انتشار كورونا».

 

 

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