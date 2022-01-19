خطوات الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3%.. الشروط والأوراق المطلوبة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة المقبلة، لطرح عددا من الشقق السكنية، تدفع أقساطها على مدار 30 عاما، بفائدة تبلغ 3%، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن لكل مصري»، بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، إذ خصص البنك المركزي 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية، من خلال «مبادرة التمويل العقاري»، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

شروط الحصول على قرض تمويل عقاري لمحدودي الدخل

حدد البنك المركزي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يستفيد من المبادرة، ويتمكن من الحصول على القرض لشراء الوحدة السكنية، أبرزها: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولا يزيد العمر عن 75 سنة، وأن يكون المتقدم من محدودي ومتوسطي الدخل، بحد أقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، على أن يتم دفع 10% مقدما من قيمة الوحدة.

شروط الاستفادة من المبادرة لمتوسطي الدخل

فيما يخص متوسطي، الدخل حدد البنك المركزي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، منها: أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، مع دفع 15% مقدما كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، بجانب الشروط الأخرى التي تخص الجنسية والعمر.

الأوراق المطلوبة للاستفادة من المبادرة

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. مفردات مرتب مجموع صافي الدخل للموظفين في القطاع العام والخاص.

3. قسيمة الزواج، إذا كان المتقدم متزوجا.

4. وثيقة الطلاق للمطلقة أو شهادة الوفاة للأرملة، وشهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة، أو صور بطاقات الرقم القومي -سارية- للأبناء فوق سن 16 سنة.

5. بيان نفقة المطلقات، وبرنت معاش لأصحاب المعاشات.

6. إيصالات مرافق حديثة «غاز - مياه - كهرباء» للشقة المطلوبة.