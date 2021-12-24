«لو بتدور على شقة».. شروط قرض التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي

يحرص بنك فيصل على تقديم خدمات مصرفية لكل عملائه ومن بينها الخدمات المتعلقة بقرض التمويل العقاري بأسعار عائد مخفضة والتي ينتج عنها توفير سكن ملائم لفئتي «محدودي ومتوسطي الدخل»، وذلك بأسعار عائد مخفضة «8% متناقص تدريجي» بحد أقصى لمدة 20 سنة، «3% متناقص تدريجي» بحد أقصى لمدة 30 سنة «أو سن المعاش أيهما أقرب».

تفاصيل التمويل العقاري من بنك فيصل

واستمرارا لسلسلة الأحبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نرصد تفاصيل التمويل العقاري من بنك فيصل على النحو التالي:

- الفئات المستهدفة هم الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية.

- مصري الجنسية مقيم «السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد».

- لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به «الزوج - الزوجة» الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

- التعامل على وحدات سكنية جاهزة؛ وليست تحت الإنشاء؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات مع التحقق من مستندات الملكية والحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو امتيازات للغير وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

- تراخيص؛ والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو امتيازات للغير وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

- يحق لمحدودي الدخل الاستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة، إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلي والوفاة، بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك.

- يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري، كما يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل على أن يكون تقييما حديثا «لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر».

أقل من محدودي الدخل ومحدودي الدخل

ووفقا لـ بنك فيصل الإسلامي فإن هناك عدد من الإجراءات في حال كان أقل من محدودي الدخل ومحدودي الدخل وهي:

- تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

- الحد الأقصى لفئة أقل من محدودي الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئة محدودي الدخل 3500 جم للأعزب و4750 جم للأسرة.

- مقدم الثمن: لا يقل عن 10% من قيمة الوحدة «حد أدنى».

- تمويل البنك: 90% من قيمة الوحدة «حد أقصى».

- معدل العائد: 5% سنوي «متناقص» لفئة أقل من محدودي الدخل و7% سنوي «متناقص» لفئة محدودي الدخل.

- مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

- فترة السداد: لا تتجاوز 20عاما؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.

- قيمة القسط: في حدود 35% من صافي الدخل.

- عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية «تمليك» وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني.

- التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والبنك «حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جنيه مصري حتى 25000 جنيه مصري».