تخفيض الحد الأدنى لكليات القطاع النظري بالجامعات الخاصة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس شؤون الطلاب التابع للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، قرر تخفيض نسب القبول والالتحاق بالجامعات الخاصة بالكليات النظرية فقط.

تخفيض نسبة القبول للكليات النظرية

وأضاف المصدر أن القرار شمل الكليات ذات مجموع 60% لتصل إلى 55%، وإتاحة التقدم لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات قبل موعد 5 فبراير المقبل.

لم يتم تخفيض نسب القبول بالكليات الطبية

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، أن المجلس لم يتطرق لتخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع الطبي نهائيا، وإنها كما هي دون تغيير، موضحا أن التخفيض شمل الحد الأدنى للقبول بكليات القطاع النظري، منوها إلى أنه يجري الآن عمل التجهيزات المناسبة بالجامعات لفتح باب التقدم الفترة المقبلة.