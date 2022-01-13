جامعة سلمان.. مشروع قومي لـ«التعليم العالي» في جنوب سيناء وتجربة مميزة

شهدت محافظة جنوب سيناء، إنشاء أحد المشروعات القومية للتعليم العالي على أرضها، حيث تضم جامعة الملك سلمان الدولية فرعا لها بمدينة شرم الشيخ، يحظى بموقع جغرافي سياحي فريد، ويعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أساليب التعليم والتدريس والتدريب؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ إنشاء فرع شرم الشيخ بجامعة الملك سلمان الدولية، يعُد نموذجًا ملموسًا لاهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء، وإقامة مشروعات تنموية لتلك المنطقة الحيوية السياحية المهمة لمصر، ومراعاة لاعتبارات الأمن القومي المصري، موجّها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه ومتابعته المُستمرة للمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

شراكات دولية وبرامج دراسية مُميزة بفرع شرم الشيخ

ويُقام فرع شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا كمرحلة أولى، بتكلفة تبلغ 2.7 مليار جنيه، ويُوجد به كليات: «السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم»، وتحتوي كلية السياحة والضيافة على فندق خاص لتدريب الطلاب، وحمام سباحة نصف أوليمبي، إضافة إلى مكتبة ذات قاعات مُجهزة للقراءة والاطلاع، ويشمل الفرع العديد من المناطق الرياضية والملاعب المكشوفة، وفنادق إقامة الطلاب.

فرع شرم الشيخ بجامعة الملك سلمان الدولية وجهة سياحية وتعليمية

ولفت الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إلى أنّ فرع شرم الشيخ يضُم العديد من المجالات والبرامج الحديثة، منها:

- مجال اللغات التطبيقية: ويضم برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، والترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية).

- مجال السياحة والضيافة: ويضم برامج (إدارة الفنادق والمنتجعات، والضيافة والسياحة).

- مجال الفنون والتصميم: ويضم برامج (العمارة الداخلية، وتصميم الجرافيك وبناء الماركة).

- مجال العمارة: يضم برنامج (العمارة).

ويُسلط هذا الفيديو الضوء على المُقومات الهائلة والإمكانيات الفريدة التي يتميز بها فرع شرم الشيخ: https://youtu.be/xFrggiw6qwY

سكن طلابي فندقي وفرصة لممارسة الرياضة

وأوضح الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية، أنّ فرع شرم الشيخ يستفيد من الشراكات الدولية التي وقعتها الجامعة مع جامعات دولية مُتميزة، حيث جرى توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة IMC بالنمسا، وجامعة South Carolina في الولايات المتحدة، فضلًا عن الاهتمام بتوفير تدريبات عملية للطلاب لصقل مهاراتهم بما يتلائم مع مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما يهتم الفرع بإتاحة فرصة للطلاب لقضاء أوقاتهم بين الدراسة ومُمارسة الرياضة، والتمتع بشواطئ سيناء الفريدة، وزيارة الأماكن السياحية المُتميزة، وتوفير سكن طلابي فندقي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنّ فرع شرم الشيخ يُمثل خُطوة مهمة في طريق تحقيق التنمية المُستدامة في شبه جزيرة سيناء، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات مادية وتكنولوجية وعلمية هائلة بجانب موقعه الجغرافي الفريد وسط الطبيعة الخلابة، ما يُساهم في توفير بيئة تعليمية راقية، مؤكدًا أنّ مشروعات التعليم العالي القومية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع مصر، بما يخدم منظومة الحفاظ على الأمن القومي المصري.