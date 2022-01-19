«الأرصاد»: تساقط ثلوج على مرتفعات وسط سيناء الليلة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة مساء اليوم الأربعاء، إذ أن الطقس سيكون شديد البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية ليلا، وتبلغ درجة الحرارة الصغرى في ساعات الليل المتأخرة من 6 إلى 7 درجات مئوية على شمال البلاد، وأقل من 5 درجات على شمال الصعيد، وأقل من صفر على وسط سيناء، مما يتسبب في تساقط الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «extra news»، في «نشرة الأخبار»، أن حدة الأمطار تنخفض، غدا الخميس، ولكن متوقع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية فقط، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل مع عودة لسقوط الأمطار مع بداية الأسبوع المقبل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

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سبب استمرار موجة الطقس السيء

عن استمرار موجة الطقس السيء، أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ما زالت تتأثر بالكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا والتي يتزامن معها وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، مع سرعات الرياح التي تساعد بالشعور بانخفاض درجات الحرارة الذي يعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بدرجات طفيفه، فشهر يناير يعتبر أبرد شهور فصل الشتاء.