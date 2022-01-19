طقس سيئ يضرب الفيوم.. أمطار وسحب كثيفة وانخفاض درجات الحرارة (صور)

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، إذ شهدت المحافظة انخفاضا شديدا في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، وسط تساقط أمطار متوسطة ومتقطعة على أرجاء المحافظة، وحركة متوسطة للرياح، فيما غطت الغيوم الكثيفة سماء المحافظة حتى تحّول الجو وكأنّه في المساء، ووصف الأهالي الطقس اليوم بـ«يوم مطلعتلهوش شمس»، كما اختفى المواطنون من الشوارع وفضّلوا البقاء في منازلهم للاحتماء من البرد القارس وبدت الشوارع خاوية خالية من المارة.

درجات الحرارة في الفيوم اليوم

وسجلت درجة الحرارة في محافظة الفيوم، اليوم، 12 درجة مئوية تنخفض تدريجياً لتصل إلى 3 درجات فقط بحلول المساء، وسط تواجد غيوم كثيفة ملأت السماء، فيما بلغت سرعة هبات الرياح 26 كيلو مترا في الساعة.

أمطار متوسطة تضرب الفيوم

وضربت أمطار متوسطة ومتقطعة محافظة الفيوم، منذ الصباح الباكر، حيث تمطر لفترة ثم تتوقف ثم يعود سقوط الأمطار مرة ثانية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بزيادة تساقط الأمطار وغزارتها خلال الساعات القليلة المُقبلة.

اختفاء المواطنين من الشوارع

وبدت شوارع مدينة الفيوم هادئة وخالية من المارة إلا عدد محدود، بينما فضّل الأهالي البقاء في منازلهم خوفاً من الإصابة بنزلات البرد، وللاحتماء داخل المنازل من البرودة القارصة التي لم يروها من قبل، خصوصاً أنّ الفيوم كانت تتميز دائماً باعتدال درجات الحرارة.

تحذير هام لمرضى الحساسية

وحذر الدكتور سعيد عيد استشاري الأنف والأذن والحنجرة والمدرس بجامعة الفيوم، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من الخروج في ذلك الطقس السيئ، إضافة إلى منع خروج الأطفال الرضع خارج منازلهم، مع التأكد من إغلاق النوافذ جيداً، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

نصائح للوقاية من نزلات البرد

ونصح «سعيد»، المواطنين بضرورة تناول السوائل بكثرة خصوصاً المشروبات الساخنة، والحرص على تناول مياه دافئة ممزوجة بالليمون بالعسل، والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي لرفع المناعة.