الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على القاهرة وأماكن متفرقة من الجمهورية

أكدت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي لهيئة الإرصاد الجوية، هطول أمطار خفيفة ومتوسطة، على أماكن متفرقة من الجمهورية، منذ الصباح الباكر، كما سبق وحذرت هيئة الأرصاد منها خلال الأيام الماضية.

أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري

وأضافت «غانم»، خلال تصريحات خاصة لتليفزيون «الوطن»، اليوم، أنّ الأمطار كانت متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من سيناء، وذلك على فترات متقطعة، لافتة إلى استمرار هطول الأمطار على مدار اليوم، وستكون بنفس المعدل ما بين متوسطة وخفيفة، على القاهرة، ومدن القناة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

طقس مائل للبرودة بمحافظات الصعيد وجنوب سيناء

وتابعت أنّ الكتل الهوائية شديدة البرودة القادمة من جنوب أوروبا، تُزيد من الشعور ببرودة الطقس نهارا على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس مائل للبرودة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومع بداية ساعات الليل يصبح الطقس شديد البرودة بكافة مناطق الجمهورية، حيث يصل إلى درجة الصقيع بمحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، وتسجل درجات الحرارة أقل من 5 درجات عن معدلاتها الطبيعية، مع استمرار سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأوضحت «غانم»، أنّ سرعة الرياح تتروح بين 30 و40 كيلو متر فى الساعة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة سجلت اليوم 15 درجة مئوية، ومع نشاط الرياح نشعر أنها أقل من 13 درجة مئوية، مؤكدة أنّ هيئة الأرصاد تسجل أعلى درجات للحرارة فى فترة الظهيرة.

وفيما يتعلق بسرعة الرياح على المدن الساحلية، أشارت إلى أنها تتراوح بين 60 و70 كيلو متر في الساعة، ما يتسبب في إعاقة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، خاصة مع ارتفاع الأمواج إلى 3 و5 أمتار.

ووجّهت «غانم»، إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل، وتناول المشروبات الدافئة طوال اليوم، والقيادة بهدوء تام على الطرق أثناء سقوط الأمطار.