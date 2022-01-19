حظك اليوم برج القوس الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس من الشخصيات القيادية في المجال المهني، فهو يتميز بالاجتهاد والعند في الوصول لكل ما يصبو إليه، كما أنه عائق لتطوير مهاراته الشخصية، وتعلم كل ما هو جديد لأنه يرفض الروتين، ويفضل التجديد في مجال العمل، لذلك هو دائمًا الأفضل بين زملائه.

ويبحث بعض مواليد برج القوس عن حركة الأبراج والفلك وتأثيرها، يعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

اليوم يكون مولود برج القوس قادرا على تحقيق الكثير من الفوائد والمكاسب المهنية، وذلك بسبب وجود القمر في منزل الحظ.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

الجميع يفقد قدراته على المقاومة أمام بريق مواليد برج القوس، فالمريخ في برج الحب.

مشاهير برج القوس

وهناك الكثير من المشاهير هم مواليد برج القوس، ومنهم الفنان براد بيت، والرئيس الفرنس الراحل جاك شيراك، الأديب العالمي نجيب محفوظ، والفنان هاني شاكر.