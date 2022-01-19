حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 19-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه شخصية تمتلك في داخلها الكثير من الحنان للأشخاص المحيطين بها، سواء كانوا من الأصدقاء أو العائلة أو حتى شريك حياته، كما أنه لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، ومعرفة الخفايا الموجودة في داخل الأمور.

ويحرص مواليد برج الحوت على البحث عن حظك اليوم برج الحوت بشكل يومي، وحرصا من «الوطن» على تقديم خدماتها للمواطنين، تقدم خلال السطور التالية حظك اليوم برج الحوت وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر يتنافر مع زحل في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

تميل للتأمل وتكتشف معلومات مفيدة، وعليك أن تبقى متحفظا.

الأبراج التي لا يتوافق معها برج الحوت

هناك عدد من الأبراج لا يمكن أن يتوافق معها برج الحوت في التعامل، مثل الميزان فتحدث الكثير من الخلافات بينهما، والجوزاء والقوس أيضا من الأبراج التي لا تتوافق مع الحوت.