حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 19-01-2022 مهنيا وعاطفيا

يتوافق مولود برج العقرب مع 3 أبراج بشكل وثيق، وهم العذراء والجدي والحوت، إذ تصبح علاقتهم متينة، وذلك بسبب مميزات أصحاب هذا البرج، الذي يخصص وقتا دائما للرعاية والاهتمام بالعائلة، والأسرة، فهم دائمًا في حالة حماية المقربين منهم، وتقديم كل الدعم للأصدقاء والمحبين.

وأصحاب برج العقرب في الغالب يفضلون البحث عن تأثير الأبراج على البرج، وفي هذا السياق، يستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

اليوم يتعرض أصحاب برج العقرب لسوء تفاهم مع زملائك في العمل، وذلك بسبب الوضع المعاكس للقمر، مما يجعلك تشعر بالحساسية الشديدة، لذلك تحكم في حالتك النفسية حتى لا تفقد الكثير من رصيدك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم أنت تتصرف بعدائية شديدة مع من محاولك الأمر الذي يؤثر على مصالحك وعلاقتك بالشريك، حاول أن تتحكم في حالتك العصبية وكن معتدلا قدر الإمكان.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الموسيقار العبقري عمر خيرت، والمناضلة النسوية هدي شعراوي، واللاعب كرة الشهير مارادونا، والعبقري بيل جيتس.