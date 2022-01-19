المشدد 5 سنوات لسائق قتل نجله بـ«شال» في المعصرة: اعتاد على إهانته

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة المتهم «سائق» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بقتل نجله في المعصرة بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4047 لسنة 2021 جنايات المعصرة، قيام المتهم «خميس. م، سائق»، بقتل نجله المجني عليه «كريم خميس»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت له النية وعقد العزم على قتله والتخلص منه، وذلك بعدما تعمد المجني عليه إهانته والاعتياد على سبه وقذفه بشكل مستمر، فقرر التخلص منه وإزهاق روحه.

أمر الإحالة: المتهم أزهق روح نجله عمدا

وأضاف أمر الإحالة، أنَّ «المتهم أخذ يتدبر سبيلا لمبتغاه وهو التخلص من نجله المجني عليه «كريم»، حتي استقر على الوسيلة المناسبة لإزهاق روح المجني عليه دون علم السلطات فرسم مخططًا إجراميًا لما اختمر في رأسه استهله بتجهيز شال فاختار التوقيت الملائم لتنفيذ ما جال بخاطره، وما أن وجد نجله مستغرقا في نومه استغلها للقضاء عليه».

أمر الإحالة: المتهم استغل نوم ابنه للتخلص منه

وجاء في أمر الإحالة: «تجسيدا لما وغر بصدره وراجعه عقله من نية خبيثة توجه صوب ضحيته حازما حول عنقه أداة بطشه لخنقه جاثما بركبته على صدره لإحكام السيطرة، حتى حقق النتيجة الإجرامية التي أرادها محدثا ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته».

وتابع أمر الإحالة، أيضًا، أنَّ المتهم حاز وأحرز أداة «شال» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، في غير الأحوال المصرح بها.