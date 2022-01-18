المؤبد لسائق و5 سنوات لمتهم في قتل شاب وإصابة آخر بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة أحمد محمد منصور، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن المؤبد لسائق، و5 سنوات للمتهم الثامن، وبراءة 6 آخرين، بتهمة قتل شاب وإصابة آخر بعاهة مستديمة، واستعراض القوة، وذلك في القضية رقم 9165 لسنة 2021 جنايات مركز أبشواي، والمقيدة برقم 1101 لسنة 2021 كلي الفيوم.

تفاصيل مصرع شاب وإصابة آخر

تعود تفاصيل الواقعة إلى 21 أبريل 2021، حينما تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم آنذاك، بلاغاً من مركز شرطة أبشواي، بمقتل شاب يدعى وليد صالح عوض أحمد، وثلاثة آخرين، وإصابة محمد عشري محمد أحمد، في تبادل إطلاق نيران مع آخرين.

أسماء المتهمين الثمانية في الواقعة

وكشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة 8 متهمين وهم علاء عماد علي والي، 22 سنة، سائق، محبوس، ورمضان نصرالله إبراهيم السيد، 28 سنة، هارب وشهرته رمضان البرعصي، وحسين أبو بكر حسين محمد، 24 سنة، هارب وشهرته حسين الشاي، وأحمد عبد الناصر أحمد السيد، وشهرته أحمد ناصر، 31 سنة سائق، محبوس، وشعبان محمد ربيع أمين، 32 سنة، هارب، عماد أحمد عبد العزيز الشامخ وشهرته عماد أبو شامة، 32 سنة هارب، ومحمد عبد الفضيل سيد محمد، 28 سنة، تاجر مواشي، وشهرته العيص محبوس، وسيد عبد السميع عبد الهادي عبد المجيد، محبوس وشهرته سيد السمالوسي، 38 سنة، سائق، و3 آخرين لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران.

القتل العمد لشاب وإصابة آخر

وذكرت التحريات أنّ المتهمين وثلاثة آخرين توفاهم الله، قاموا بقتل المجني عليه وليد صالح عوض أحمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا في قتل المجني عليه محمد عشري محمد أحمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لما دار ونشب بينهما وبين المتهم الأول من شجار، فأشتد عليه ذلك واستشاط غضباً فقرر التخلص منه لإرضاء نفسه الآمرة بالسوء، واستعان بمناصريه من باقي المتهمين ومن توفاهم الله ومجهولين وأعدوا عتادهم وعدتهم من أسلحة نارية وذخائر.

استعراض القوة في الطريق العام

وأفادت التحريات أنّ المتهمين ما أن علموا بمكان تواجد المجني عليهما بالطريق العام حتى توجهوا صوبهما قاطعين عليهما طريقهما الآمن، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية في الهواء بطريقة عشوائية حتى تمكنوا من شل حركتهما، وإعدام أي محاولة لهربهما، وما أن ظفروا بهما حتى توجه صوبه المتهم الأول وآخر توفاه الله، وأطلقوا عليهما وابلاً من النيران حال تواجد باقي المتهمين واثنين آخرين توفاهما الله وآخرين مجهولين على مسرح الجريمة يطلقون وابل من الأعيرة النارية في الهواء للحيلولة دون تدخل المارة، والأهالي لنجدة المجني عليهما قاصدين إزهاق روحهما فحدثت إصابة أحدهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أدت لوفاته، وأصيب آخر بعاهة مستديمة.

حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص

كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين وثلاث آخرين توفاهم الله وآخرين مجهولين، تهمة حيازة سلاحاً نارياً وبندقية آلية وذخيرة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، واستخدام تلك الأسلحة النارية داخل حدود القرى.

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات قررت معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، و5 سنوات للثامن، وبراءة الآخرين.