السكة الحديد: 8 آلاف عامل تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن

كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن الهيئة نسقت مع وزارة الصحة والسكان، بتوفير لقاح فيروس كورونا لجموع العاملين بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تنفيذها بصورة دورية في المحطات وعربات القطارات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، للوقاية من تفشي متحور أوميكرون.

8 آلاف عامل تلقوا لقاح كورونا

وتابع أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون بارتداء الكمامات والقفازات الطبية داخل السكة الحديد، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وقال حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نحو 8 آلاف عامل تلقوا لقاح فيروس كورونا حتى الآن، من إجمالي 40 ألف عامل يعملون في منظومة السكة الحديد، مؤكدًا أنه لا مساس بمرتبات العاملين الذين لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا، وأن مرتبات العاملين في جميع الإدارات داخل منظومة السكة الحديد غير مرتبطة بتلقيهم لقاح كورونا.

تحليل PCR كل 3 أيام للعاملين الممتنعين عن تلقي اللقاح

وأضاف نائب رئيس السكة الحديد، أن جميع قطارات الهيئة يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، لحماية الركاب من أوميكرون، لافتًا إلى أن الهيئة تنفذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول أي عامل العمل غير ملقح ضد كورونا، أو إجراء تحليل PCR كل 3 أيام، حتى يتسنى له الدخول للعمل، والهدف من ذلك الحد من تفشي فيروس كورونا بين العاملين، ونعمل دائما للحفاظ على سلامة العاملين، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

التزموا بارتداء الكمامة داخل المحطات والقطارات

وطالب حسين جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، مؤكدًا أن أي راكب يخالف تعليمات الوزراء بارتداء الكمامات الطبية سيتم تغريمه 50 جنيها.