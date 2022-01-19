13 شرطا للالتحاق بجامعة الطفل.. أبرزها استحالة التحويل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فتح باب القبول للدورة السادسة لجامعة الطفل لعام 2021-2022م، ذلك في الحادية عشرة صباح السبت المقبل.

وجاء ذلك إيمانًا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بأهمية برنامج جامعة الطفل ومدى الإقبال عليه، والعمل على توفير أماكن إضافية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين للبرنامج.

شروط التقديم لجامعة الطفل

وتستعرض الوطن في السطور التالية، شروط التقديم لجامعة الطفل هذا العام:

- التسجيل فقط للطلاب الجدد الذين لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها، علما بأن كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة أخرى؛ شرط الالتزام بالحضور.

- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 11 عاما.

- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، وفي حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خاطئة يعتبر التسجيل ملغيا.

- التسجيل إلكتروني فقط.

- النظام الإلكتروني يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وذلك من خلال التأكد من الرقم القومي لكل طفل، وفي حالة التلاعب في التسجيل، يلغى تسجيل الطفل نهائياً.

- كل جامعة يتم اكتمال الأعداد بها تختفي تلقائياً من قائمة التسجيل.

طلبات النقل

- لا يحق لأي طالب، طلب النقل من وإلى جامعة أخرى مهما كانت الظروف، وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لأخرى يتم رفض قبوله بالثانية، وإسقاط حقه في الجامعة المسجل بها.

- الأطفال مسؤولية ذويهم، والجامعة غير مسئولة عن الأطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم.

- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة، وفي حالة تخلف أي طفل عن الحضور؛ فهذا يسقطه حقه في منحة جامعة الطفل، ولا يحق لولي أمره المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة أخرى.

- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85%؛ لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا لمربعهم السكني؛ لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات.

- برنامج جامعة الطفل تابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ولا يحق لأي جهة أو جامعة، استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمي.

- جميع الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل، تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي.

- التسجيل يكون متاحا على الموقع الرسمي لجامعة الطفل، وذلك لأكثر من 40 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية، علما بأن التسجيل والدراسة مجاناً، ومدعوماً من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.