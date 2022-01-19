غدا.. طلاب «رابعة ابتدائي» يختتمون امتحانات نصف العام بمادة الرياضيات

يختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي، غداً الخميس 20 يناير، امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الحالي 2021/2022، والتي بدأت يوم السبت 15 يناير الجاري، وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بعدما أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأربعاء، لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد الغطاس للإخوة الأقباط.

امتحانات الرياضيات.. 15 سؤالا لمدة ساعة ونصف

ويؤدي طلاب «رابعة ابتدائي» غداً الخميس، امتحان مادة الرياضيات، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، لمدة ساعة ونصف، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم وضع امتحان الرياضيات، من بنك الأسئلة، الذي وضعته وزارة التعليم، وتم إرسالها إلى الإدارات التعليمية، لافتاً إلى أن الامتحان مختلف من مدرسة لأخرى.

مراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحان يتضمن 15 سؤالا، متنوعة ما بين اختيار من متعدد وتوصيل ووضع علامة صح أو خطأ وغيرها، والتأكيد على جودة طباعة الورقة الامتحانية وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكل بيانات الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس، بمراجعة بيانات الطلاب وتوقيع الملاحظين على «السلبس» اسم الطالب أو الطالبة الموجود بورقة الإجابة.

الدراسة مستمرة حتى 3 فبراير

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا تأجيل أو تغيير في مواعيد امتحانات نصف العام، لأي مرحلة تعليمية، مؤكداً أن الامتحانات في مواعيدها المعلنة، وتطبق الإجراءات الأحترازية بكل دقة وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه لن يصدر أي قرارات بتعطيل الدراسة، لافتاً إلى أن الدراسة مستمرة حتى 3 فبراير طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم 4 فبراير، حتى 17 من نفس الشهر.