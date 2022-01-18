مصدر: الانتهاء من منهج إنجليزي ٣ ثانوي الترم الثاني خلال أيام

يتساءل الكثير من طلاب الثانوية العامة عن الأجزاء المتبقية من المنهج الخاص باللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي العام، إذ لم يتم الإعلان عن وحدات الترم الثاني رغم انتصاف العام الدراسي الحالي.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن منهج إنجليزي 3 ثانوي الترم الثاني سيتم الانتهاء منه خلال أيام، قبل انتهاء شهر يناير الجاري.

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رفع 6 وحدات من منهج الترم الأول على «أوديو»

أضاف المصدر، أنه تم تأليف 6 وحدات من منهج الترم الأول ورفعهم على منصة «أوديو» المعنية بالتحدث والاستماع، بالإضافة لرفعهم على بنك المعرفة، ويمكن الوصول إليهم بسهولة من خلال أجهزة التابلت، لافتا إلى أن المنهج الجديد يستهدف إتقان واحتراف الطلاب للغة الإنجليزية نطقا وكتابة، مستبعدا اتجاه وزارة التعليم لتخفيف أجزاء من المنهج.

«شوقي»: أسئلة الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ

في وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت حاليا استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحا أن التفاصيل النهائية للامتحانات سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو ورقية وإلكترونية معا سيتم إعلانها خلال بداية الفصل الدراسي الثاني، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها وأبرزها منصة حصص مصر التي تقدم محتوى تعليمي مختلف ومتميز.

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وأضاف «شوقي»، أن ما تم إعلانه حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لا علاقة له على الإطلاق بامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الإعلان عن تفاصيل امتحانات كل مرحلة في الميعاد المناسب لها، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.