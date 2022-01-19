«البحث عن سعيد ممدوح» في الفيوم.. خرج للعمل على «توك توك» فاختفى

خرج «سعيد» الذي لم يتجاوز الـ16 عاما من عمره، واستقل الـ«توك توك» المتوقف أمام باب منزله في مدينة إطسا بمحافظة الفيوم، ليذهب إلى السوق وينقل المواطنين، بحثا عن لقمة العيش، وأملاً في الحصول على بعض الأموال التي تسد حاجة أسرته وأدوية والديه، إلا أنّه تأخر في العودة إلى المنزل على غير العادة، وظلت والدته تنتظر عودته بجوار صينية تحمل الطعام الخاص به إلا أنّه لم يعد، واتصلوا به ليفاجأوا بهاتفه مغلقا، فخرجوا للبحث عنه ولكن دون جدوى، اختفى كأنّه فص ملح وذاب.

بلاغ باختفاء طفل في ظروف غامضة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ باختفاء شاب يدعى سعيد ممدوح، منذ 10 أيام، وفشل أسرته في العثور عليه، على الرغم من بحثهم في كل مكان، كما أنّ هاتفه مغلق منذ اختفائه.

خرج للعمل بالـ«توك توك» ولم يعد

وأوضحت أسرة الطفل، أنّه استقل الـ«توك توك» الخاص بهم، وخرج للعمل عليه، وتوفير احتياجات الأسرة، ولكنه تأخر في العودة وبحثوا عنه في كل مكان ولكنهم لم يجدوه، مؤكدين أنّهم بحثوا عنه لدى أصدقائه وأقاربهم ولكنهم فشلوا في العثور عليه، فأبلغوا الشرطة لحل لغز اختفائه.

تشكيل فريق بحث للعثور عليه

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد بكري صوفي مفتش المباحث، والرائد أسامة قرني رئيس المباحث، لعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفل، وتتبع خط سيره منذ خروجه من منزله حتى يتوصلوا إلى مكان وسبب اختفائه، ويحلوا لغز اختفائه.

نشر صورته على فيس بوك

ونشرت أسرة «سعيد» صورته عبر الصفحات والمجموعات العامة الخاصة بمركز إطسا ومحافظة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُطالبين من رآه بإخبارهم عن أي معلومة قد توصلهم إلى مكان اختفائه.