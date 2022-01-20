حظك اليوم برج الميزان الخميس 20-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا

العقل والحكمة والتأني والصبر والعطاء، كلها صفات تغلب على مواليد برج الميزان، ويعد من أبرز مشاهير هذا البرج الفنان الراحل أنور وجدي والفنانة روبي والفنان عمر كمال وأروى جودة والراحل حسن حسني.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

عليك التفاؤل اليوم والتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع المحيطين بك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن وجود القمر بمنزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للاستمتاع بوقتك مع الأحباب والأصدقاء وستشعر بالسعادة بقربهم.

الأبراج المتوافقة مع برج الميزان

هناك عدد من الأبراج المتوافقة مع برج الميزان ومنها برج الدلو، وبرج الجوزاء حيث يجمعهما علاقة رومانسية مميزة جداً، ويتوافق هذا البرج مع برج السرطان عادةً، وبرج العذراء اللذان يتمتعان بانسجام رائع، خصوصا في علاقتهم الاجتماعية، وبرج القوس وبرج الثورالتي تكون العلاقة بينهما منسجمة بالرغم من اختلافهما.